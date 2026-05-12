В Наро-Фоминске прошел забег ко Дню Победы

Патриотический забег, посвященный 81-й годовщине Великой Победы, прошел 9 мая в Наро-Фоминске. На старт вышли более 120 профессиональных спортсменов, любителей, школьников и жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Более 120 человек приняли участие в патриотическом забеге 9 мая. Среди них — профессиональные спортсмены, любители, школьники, тренеры и жители округа. Мероприятие объединило несколько поколений и стало частью праздничной программы ко Дню Победы.

Учитель школы №3 Наро-Фоминска и тренер по лыжным гонкам Екатерина Тимошина преодолела дистанцию 2,5 километра с ребенком в детской коляске. Она отметила, что давно мечтала принять участие в забеге всей семьей.

«Такие мероприятия нужно проводить, особенно для детей. Очень важно, чтобы они бежали вместе с родителями», — поделилась она после финиша.

Победителем стал легкоатлет из Наро-Фоминска Илья Хрусталев-Васильченко, который занимается бегом три года. Он признался, что рассчитывал на победу, оценивая уровень своей подготовки, но отметил серьезную конкуренцию.

«Все молодцы!» — сказал спортсмен после награждения.

На старте и финише царила праздничная атмосфера: звучала музыка, зрители поддерживали участников. После завершения дистанции состоялись награждение и розыгрыши подарков от партнеров.

Председатель отделения Российского военно-исторического общества в Наро-Фоминском городском округе Виктор Виноградов напомнил, что традиция подобных стартов в городе существует почти 60 лет. В 1966 году он сам участвовал в первой легкоатлетической эстафете ко Дню Победы.

Тогда на старт вышли около 160 человек, а маршрут проходил через весь город — от горисполкома до станции и обратно. Дистанцию разделили на восемь этапов. Виноградов готовился к своему, одному из самых сложных участков с подъемом, в течение месяца. В те годы он был чемпионом района по легкой атлетике и выступал за школу №1, которая в итоге победила в эстафете.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.