Более 190 тыс человек отметили День Победы в парках Подмосковья

Праздничные мероприятия «Подвиг. Память. Победа» прошли в 80 парках Московской области в честь Дня Победы. Гости посетили концерты, выставки военной техники и патриотические акции, всего участие приняли свыше 190 тыс человек, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Центральные площадки подготовили масштабные программы. В парке Мира в Мытищах организовали прямую трансляцию Парада Победы с Красной площади, выставку средств связи военного назначения Минобороны России и лекцию «Мытищи в годы войны». Перед зрителями выступили Государственный оркестр «Гусляры России», солисты ансамбля песни и пляски Российской Армии Максим Коновалов и Максим Хальзов, Московский казачий ансамбль песни и танца и другие коллективы. Работали полевая кухня и QR-квест «Ретроспектива Победы. Код единства народа».

В Центральном парке Пушкина прошло шествие с 50-метровой Георгиевской лентой, выставка военной техники и кинопоказ «Про людей и про войну». Зрители увидели выезд «Катюши» под сопровождение оркестра Московского губернского театра. Также состоялись концертные программы и кинотеатральный концерт «В шесть часов вечера после войны» с участием местных театров.

В парке «Елочки» в Домодедове показали спектакль «Горький хлеб Победы», выступили артисты Московской областной филармонии и муниципальный духовой оркестр. Для детей провели тематические мастер-классы и игровую программу, работал интерактивный музей «Подвиг в небе».

В Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха организовали мастер-классы по сборке и разборке автомата Калашникова, вязанию узлов, рукопашному бою и созданию «Открытки Победы», а также концерт «Песни Победы».

В парке «Дулевский» в Ликино-Дулеве прошли акция «Вальс Победы», мастер-классы по рисованию и фестиваль «Рио-рита, вертится фокстрот…» с военными и современными патриотическими песнями.

Мероприятия провели при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и АНО «МосОблПарк».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.