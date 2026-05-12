В Наро-Фоминске в День Победы воссоздали атмосферу мая 1945 года

Праздничную программу с иммерсивными площадками, концертами и патриотическими проектами провели 9 мая в Центральном парке Наро-Фоминска. Жители и гости округа смогли окунуться в атмосферу победного мая 1945 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Центральном парке работали иммерсивные локации, каждая из которых рассказывала свою историю о войне и Победе. На главной сцене первыми выступили артисты Московской областной филармонии. Любимые песни военных лет объединили разные поколения зрителей, а живое звучание инструментов вызвало бурные аплодисменты. Затем творческий марафон продолжили наро-фоминские коллективы — со сцены звучали песни, исполнялись танцевальные номера, а зрители поддерживали артистов дружным «ура».

В парке также представили выставку «Китель Победы» — патриотический проект, который реализуется в разных регионах России, в том числе в Подмосковье. Экспозиция рассказывает о Великой Отечественной войне через личные истории участников событий — о подвиге, мужестве, потерях и Великой Победе.

Одной из самых посещаемых площадок стала военно-патриотическая программа клуба «Верейская застава». Дети и взрослые учились разбирать и собирать автомат Калашникова, пробовали стрелять из пневматического оружия под руководством инструкторов. Рядом работал симулятор управления дроном, где участники проходили виртуальную трассу без аварий. Большой интерес вызвала и площадка по метанию ножей, где каждый желающий мог проверить выдержку и меткость.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.