В Ступине задержан подозреваемый в нанесении ножевых ранений своему отцу

Стражам правпорядка поступила информация о совершающихся противоправных действиях в одном из домов, расположенных в деревне Ольховка.

Прибывшие по указанному адресу росгвардейцы установили, что во время распития спиртных напитков между отцом и сыном произошел конфликт. В ходе ссоры 45-летний местный житель взял нож и нанес пенсионеру резаные раны по различным частям тела.

Сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого на месте происшествия. Пострадавший был госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение.

Нападавший передан полиции. Возбуждено уголовное дело.

