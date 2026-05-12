Нацбанк Татарстана планирует покинуть здание на Баумана

Сотрудники Национального банка по Татарстану могут в ближайшие годы покинуть историческое здание на улице Баумана в Казани. Причиной называют высокую стоимость реставрации, сообщает inkazan.ru .

По данным БО, здание 1914 года постройки нуждается в масштабной реконструкции из-за износа конструкций. Строительство нового корпуса для банка, как утверждается, может обойтись дешевле. В самом Нацбанке ситуацию не комментируют, а в Центральном банке России заявили, что вопрос о переезде казанских сотрудников не ставился.

Сейчас в здании на Баумана размещаются руководство, ключевые подразделения и музей. Предполагается, что для руководства могут построить новый объект в центре Казани — на улицах Карла Маркса или Большая Красная. ИТ-подразделения, вероятно, переедут в корпуса № 45 и 45Б на улице Братьев Касимовых, где с 2024 года идет реконструкция. Срок сдачи перенесли с апреля 2026 года на март 2027-го.

Работы на Касимовых выполняет ООО «Фортэкс», основанное Рауфом Галямовым в 2004 году. Компания занималась капремонтами объектов «Татнефти» в Альметьевске и Сколково, а также строила центр развития футбола и школу в «Салават Купере».

Будущее исторического здания на Баумана, находящегося в ведении ЦБ РФ, пока не определено. Его могут передать городу, сдать в аренду или перепрофилировать под отель, бизнес-центр либо общественное пространство. Здание возвели в 1912–1914 годах, во время Первой мировой войны здесь хранили часть золотого запаса России.

