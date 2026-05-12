Открывший стрельбу в школе на Кубани ученик купил пистолет на маркетплейсе

Девятиклассник, напавший с пневматическим пистолетом на школу в Краснодарском крае, купил оружие на маркетплейсе. Он ранил им двоих детей, сообщает «Осторожно, новости» .

По данным губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, 12 мая девятиклассник пронес пневматическое оружие в здание школы Гулькевичского района и открыл стрельбу. Повреждения получили двое учеников.

СК уточняет, что парень стрелял по младшеклассникам. Затем он попытался скрыться, но его задержали. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Всех пострадавших детей госпитализировали. По оценкам врачей, они находятся в удовлетворительном состоянии.

Сейчас правоохранители выясняют, как девятиклассник смог пронести с собой оружие внутрь школы. В отношении руководства учебного заведения и охранной организации начата проверка. В муниципалитет едет комиссия министерства образования региона.

Ранее сообщалось, что парень мог напасть на школу из-за заваленного экзамена.

