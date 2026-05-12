Без мухоморов: в Москве заблокировали сайт по продаже сушеных ядовитых грибов

Общество

Суд в Москве принял решение запретить сайт, где можно было купить сушеные мухоморы, в связи с угрозой причинения вреда здоровью граждан, сообщает РЕН ТВ.

По данным материалов дела, продавцы интернет-магазина предлагали приобрести ядовитые грибы «неопределенному кругу потребителей независимо от их социального положения, пола, возраста, национальности и места жительства». Истец предложил заблокировать данный ресурс, посчитав его опасным.

Представитель ответчика настаивал на том, что мухоморы в том числе обладают полезными свойствами.

Суд постановил, что грибы — ядовитые и несъедобные, а их продажа может нанести вред здоровью покупателей.  В итоге сайт был заблокировал.

