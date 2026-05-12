Воробьев: проведена большая работа по приведению в порядок памятников и мемориалов

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил во время совещания с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов, что в регионе была выполнена большая работа по приведению в порядок мемориальных объектов.

«Майские праздники и торжественные мероприятия завершились, была проведена большая работа по приведению в порядок мемориалов и памятников – это более трех тысяч объектов на территории Московской области», — сказал Воробьев.

Губернатор также обратил внимание глав муниципальных образований на то, что содержание в надлежавшем состоянии таких памятников и мемориальных комплексов – важная и почетная задача.

Ранее губернатор Воробьев сообщил, что программа по приведению в достойный вид скверов, парков и памятников важна для региона.

«Большая программа благоустройства, конечно, заметна. Мы реализовали (ее — ред.), наверное, в каждом городском округе и в рамках федеральной программы <…>. В своей региональной программе мы делаем парки в лесах, мы реконструируем центральные скверы и мемориалы, все это — важная работа», — сказал Воробьев.