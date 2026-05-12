Врач оценила появление новых медицинских специальностей в России с апреля

Главврач Григорьева: с апреля нутрициологи без медобразования будут под вопросом

Появление новых медицинских специальностей, вроде врачей по здоровому долголетию и нутрициологов, не заменит лечение существующих заболеваний и не ухудшит доступность медицинской помощи, сообщила РИАМО главный врач сети клиник «Персона» и «Прозрение» Светлана Григорьева.

«Введение новых специальностей, таких как врач по здоровому долголетию — уже с 1 апреля! — и нутрициолог, никак не отменяет лечение существующих болезней. Нет, не получится, что нам начнут "продавать" долгую жизнь вместо реальной терапии: новый специалист работает с пациентами на продление активного здорового периода, а это востребовано — люди все чаще выбирают ЗОЖ, спорт и физактивность», – сказала Григорьева.

Она добавила, что мошенники наживутся на чем угодно, но этого нельзя сказать про медицину в целом.

«Объединение узких специальностей тоже не усложнит жизнь пациентам с редкими или сложными заболеваниями. Например, если должность диабетолога упразднят, это не значит, что пациенты останутся без помощи: лечением диабета занимаются эндокринологи, это входит в их профиль. Подростковый терапевт — тоже довольно спорная специальность, потому что пациентов до 18 лет ведут педиатры, а после — терапевты», – рассказала главврач.

Григорьева уточнила, что городские и районные педиатры — это, скорее, управленческие должности. Офтальмологи-протезисты также не исчезнут — их функции перейдут к специалистам со схожими компетенциями.

«Да, специалисты по долголетию, реабилитации и качеству жизни — это новый этап медицины, где акцент на профилактике и активности, а не только на лечении. Это влияние времени: все мы, включая докторов, хотим дольше быть дееспособными и жить полноценно. Особенно радует эргореабилитология — помощь после травм, инсультов в адаптации: заново научиться есть, ходить, обслуживать себя с протезами. Надежда на восстановление навыков — бесценна», – подчеркнула специалист.

Она заключила, что беспокойство вызывают только «дикие» нутрициологи без медобразования — их статус после введения специальности останется под вопросом.

Ранее стало известно, что в России с 1 сентября 2026 года могут появиться более десяти новых медицинских специальностей и должностей. Это следует из проекта приказа Минздрава РФ.

Согласно документу, в номенклатуру предлагается включить, например, должности врача по медицине здорового долголетия, врача физической и реабилитационной медицины, врача-медицинского микробиолога, медицинского логопеда, медицинского психолога, нейропсихолога, специалиста по физической реабилитации (кинезиоспециалиста), специалиста по эргореабилитации (эргоспециалиста), а также нутрициолога.

