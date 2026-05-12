Актер Вадим Александров скончался на 88-м году жизни в Москве

Заслуженный артист России Вадим Александров умер в возрасте 87 лет. Причиной смерти актера стала травма головы после падения в квартире, сообщили его родственники, передает РИА Новости .

По словам семьи, он получил смертельную травму, поскользнувшись дома.

«Три дня я к нему не приезжал, а как только приехал, увидел, что он лежит головой в коридоре, у него шла кровь. Видимо, он захотел есть, пошел на кухню, поскользнулся и ударился», — сказал собеседник агентства.

Родственники уточнили, что артист долгое время боролся с онкологией, однако болезнь не стала причиной смерти.

«У него была онкология, но она тут ни при чем. Он стал дрызгать на глазах за последние пару месяцев. Очень исхудал, у него уже было просто отвращение к жизни», — добавил собеседник агентства.

Александров окончил Театральное училище имени Щепкина в 1962 году. Служил в Центральном детском театре до 1976 года, затем перешел в театр-студию Олега Табакова. В 1994 году получил звание «Заслуженный артист России».

В фильмографии артиста около 150 ролей, среди наиболее известных работ — «Тот самый Мюнхгаузен», «Экипаж», «Кин-дза-дза!», «Усатый Нянь», «Папины дочки», «Воронины».

