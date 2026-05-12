«Ночь музеев» 2026 в Санкт-Петербурге: куда сходить и что посмотреть

В этом году «Ночь музеев» пройдет в ночь с 16 на 17 мая (с 18:00 до 06:00). Эта акция — уникальная возможность увидеть город и его музеи в необычном свете, стать частью большого культурного события и открыть для себя новые пространства и истории. В каждом музее — особая программа: экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы, исторические реконструкции и квесты. Многие площадки работают до полуночи, а некоторые — всю ночь.

Экспонаты эпохи Петра Великого в Зоологическом музее

Адрес: Университетская наб., 1–3.

Время: 18:00–23:00.

В программе — квесты, экскурсии, знакомство с уникальным скелетом синего кита, рассказы о путешествиях Пржевальского и экспонатах эпохи Петра I. Для детей и взрослых — интерактивные занятия и мастер-классы. Экскурсии проходят каждый час.

Мастер-класс создания мозаики в Мозаичной мастерской Академии художеств

Адрес: 3-я линия В. О., 2а

Время: 18:00–23:00.

Впервые для публики! Здесь создавались мозаики для Исаакиевского собора, Мавзолея Ленина, станций метро. Гости увидят процесс работы мастеров, смогут задать вопросы и попробовать себя в создании мозаики.

Концерт барочной музыки в Смольном соборе

Адрес: пл. Растрелли, 3/1.

Время: 18:00–23:00.

Гостей ждут концерт барочной музыки в подцерковье, экскурсии на смотровую площадку, знакомство с историей храма. Вечерняя атмосфера собора особенно впечатляет.

Исторические экспозиции в Музее железных дорог России

Адрес: Библиотечный пер., 4.

Время: 18:00–23:00.

Семейная игра «Люди. Рельсы. Просторы», интерактивные зоны для детей, исторические экспозиции и макеты. Узнайте, как железные дороги соединяли регионы и хранили традиции. Всю ночь будет звучать музыка народов России в современной аранжировке: знакомые фольклорные мелодии заиграют новыми красками, гармонично соединяясь с актуальными музыкальными трендами.

Лекции о созвездиях в Планетарии

Адрес: Александровский парк, 4.

Время: 18:00–23:00.

Лекции о созвездиях, рассказы о том, как разные народы России называли звезды, астрономические наблюдения под куполом. Особенно интересно будет семьям с детьми.

Мастер-классы по гребле в Музее гребного клуба на Крестовском

Адрес: Депутатская ул, 9б

Время: 18:00–23:00.

В программе — экскурсии по эллинг-клубу, знакомство с историей академической гребли, возможность выйти на воду и попробовать грести. Мастер-классы для всех желающих.

Обзорная экскурсия по галерее в Канатном цеху Высшей школы экономики

Адрес: 25-я линия В. О., 6, корп. 1

Время: 18:00–23:00.

Перформанс «Симфония гвоздя и молотка», мастер-классы по дизайну, экскурсия по галерее с работами Якова Чернихова, подъем на башню. Отдельным событием станет камерная экскурсия по галерее, посвященной архитектурному наследию Якова Чернихова. Здесь расскажут о создателе Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик», его вкладе в историю российской и мировой архитектуры и графики.

Перформансы балетной группы в Центре современного искусства имени Сергея Курехина

Адрес: Средний пр-т В.О., 93.

Время: 18:00–23:00.

Это будет первая программа «Ночи музеев» после завершения реконструкции Центра в бывшем здании кинотеатра «Прибой», продлившейся почти десятилетие. В программе: перформансы балетной труппы, музыка, танцы, медиация по выставке «Адреса перемен. Художественная жизнь Ленинграда — Санкт-Петербурга 1980–2000».

Тематические лекции в Государственном Эрмитаже

Адрес: Дворцовая пл., 2.

Время: 18:00–23:00 (отдельные залы — до утра).

Ночные экскурсии по парадным залам, тематические лекции, мастер-классы, сюрпризы для гостей. Основная программа развернется в Главном штабе и Манеже Малого Эрмитажа, где посетителей ждут тематические лекции, детективные квесты, танцевальные мастер-классы и концерты, посвященные загадкам музея.

Чтение стихов в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме

Адрес: Литейный пр., 53.

Время: 18:00–23:00.

Гостей ждут экскурсии по экспозиции, чтение стихов, встречи с современными авторами. В саду Фонтанного Дома прозвучит музыкально-поэтическая импровизация историка литературы Валерия Шубинского и трио Андрея Ефимовского, Йоеля Гонсалеса, Славы Гайворонского (18:00). Следом — этно-эклектика от группы «Ива Нова» (20:00), аранжировки оркестра «Симфонические звери» (22:00), афро-кубинские ритмы от музыкального коллектива «Tres Muchachos & Companeros» (00:00). В 02:00 — спектакль о жизни Николая Гумилева «Возвышенный жираф», в 04:00 — перформанс «Портреты поэтов» театра пластики рук «Hand Made».

Интерактивные экскурсии в Российском этнографическом музее

Адрес: Инженерная ул., 4/1.

Время: 18:00–23:00.

Программа посвящена теме «Родное»: гостей ждут поиск места под солнцем, народные способы наладить отношения с природой, интерактивные экскурсии и мастер-классы.

Перформанс-практики и диджей-сет в Музее истории религии

Адрес: Почтамтская ул., 14/5.

Время: 18:00–23:00.

Гостей ждут: экскурсия-погружение, интерактивные станции, перформанс-практики, мастер-класс «Оригами-сердце» и диджей-сет аутентичной музыки буддийских народов России. Танцевать обязательно.

Экскурсия-путешествие по пекарням разных эпох в Музее Хлеба

Адрес: Михайлова ул., 2.

Время: 18:00–23:00.

Путешествие по пекарням и кондитерским разных эпох, дегустация «родных» вкусов, мастер-классы по выпечке хлеба. Экскурсия «На том же месте, в тот же час» начинается каждые полчаса с 18:00 до 22:30. Продолжительность — 1 час. Обратите внимание: экскурсия проходит на втором этаже музея, и люди, передвигающиеся на колясках, не смогут на нее попасть.

Выставка авто в Центре истории автотранспорта Ленинграда

Адрес: Днепропетровская ул., 18

Время: 18:00–23:00.

В программе выставка автомобилей, обсуждение истории советского автопрома, интерактивные зоны для детей и взрослых. После завершения экскурсии посетители смогут применить полученные навыки на практике, прокатившись по территории на ретроавтобусе «ЛАЗ-695Н».

Концерт в Историческом парке «Россия — моя история»

Адрес: Бассейная ул., 32/2.

Время: 18:00–23:00.

Программа посвящена Году петербургской культуры и рассказывает о городе на Неве как музее под открытым небом и источнике вдохновения. Гости могут выбрать один из трех форматов погружения в культурный код Петербурга — экскурсию, мастер-класс или концерт.