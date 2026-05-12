«Ночь музеев» 2026 в Санкт-Петербурге: куда сходить и что посмотреть
В материале РИАМО — о том, какие музеи стоит посетить в Санкт-Петербурге.
В этом году «Ночь музеев» пройдет в ночь с 16 на 17 мая (с 18:00 до 06:00). Эта акция — уникальная возможность увидеть город и его музеи в необычном свете, стать частью большого культурного события и открыть для себя новые пространства и истории. В каждом музее — особая программа: экскурсии, спектакли, концерты, мастер-классы, исторические реконструкции и квесты. Многие площадки работают до полуночи, а некоторые — всю ночь.
Экспонаты эпохи Петра Великого в Зоологическом музее
Адрес: Университетская наб., 1–3.
Время: 18:00–23:00.
В программе — квесты, экскурсии, знакомство с уникальным скелетом синего кита, рассказы о путешествиях Пржевальского и экспонатах эпохи Петра I. Для детей и взрослых — интерактивные занятия и мастер-классы. Экскурсии проходят каждый час.
Мастер-класс создания мозаики в Мозаичной мастерской Академии художеств
Адрес: 3-я линия В. О., 2а
Время: 18:00–23:00.
Впервые для публики! Здесь создавались мозаики для Исаакиевского собора, Мавзолея Ленина, станций метро. Гости увидят процесс работы мастеров, смогут задать вопросы и попробовать себя в создании мозаики.
Концерт барочной музыки в Смольном соборе
Адрес: пл. Растрелли, 3/1.
Время: 18:00–23:00.
Гостей ждут концерт барочной музыки в подцерковье, экскурсии на смотровую площадку, знакомство с историей храма. Вечерняя атмосфера собора особенно впечатляет.
Исторические экспозиции в Музее железных дорог России
Адрес: Библиотечный пер., 4.
Время: 18:00–23:00.
Семейная игра «Люди. Рельсы. Просторы», интерактивные зоны для детей, исторические экспозиции и макеты. Узнайте, как железные дороги соединяли регионы и хранили традиции. Всю ночь будет звучать музыка народов России в современной аранжировке: знакомые фольклорные мелодии заиграют новыми красками, гармонично соединяясь с актуальными музыкальными трендами.
Лекции о созвездиях в Планетарии
Адрес: Александровский парк, 4.
Время: 18:00–23:00.
Лекции о созвездиях, рассказы о том, как разные народы России называли звезды, астрономические наблюдения под куполом. Особенно интересно будет семьям с детьми.
Мастер-классы по гребле в Музее гребного клуба на Крестовском
Адрес: Депутатская ул, 9б
Время: 18:00–23:00.
В программе — экскурсии по эллинг-клубу, знакомство с историей академической гребли, возможность выйти на воду и попробовать грести. Мастер-классы для всех желающих.
Обзорная экскурсия по галерее в Канатном цеху Высшей школы экономики
Адрес: 25-я линия В. О., 6, корп. 1
Время: 18:00–23:00.
Перформанс «Симфония гвоздя и молотка», мастер-классы по дизайну, экскурсия по галерее с работами Якова Чернихова, подъем на башню. Отдельным событием станет камерная экскурсия по галерее, посвященной архитектурному наследию Якова Чернихова. Здесь расскажут о создателе Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик», его вкладе в историю российской и мировой архитектуры и графики.
Перформансы балетной группы в Центре современного искусства имени Сергея Курехина
Адрес: Средний пр-т В.О., 93.
Время: 18:00–23:00.
Это будет первая программа «Ночи музеев» после завершения реконструкции Центра в бывшем здании кинотеатра «Прибой», продлившейся почти десятилетие. В программе: перформансы балетной труппы, музыка, танцы, медиация по выставке «Адреса перемен. Художественная жизнь Ленинграда — Санкт-Петербурга 1980–2000».
Тематические лекции в Государственном Эрмитаже
Адрес: Дворцовая пл., 2.
Время: 18:00–23:00 (отдельные залы — до утра).
Ночные экскурсии по парадным залам, тематические лекции, мастер-классы, сюрпризы для гостей. Основная программа развернется в Главном штабе и Манеже Малого Эрмитажа, где посетителей ждут тематические лекции, детективные квесты, танцевальные мастер-классы и концерты, посвященные загадкам музея.
Чтение стихов в Музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Адрес: Литейный пр., 53.
Время: 18:00–23:00.
Гостей ждут экскурсии по экспозиции, чтение стихов, встречи с современными авторами. В саду Фонтанного Дома прозвучит музыкально-поэтическая импровизация историка литературы Валерия Шубинского и трио Андрея Ефимовского, Йоеля Гонсалеса, Славы Гайворонского (18:00). Следом — этно-эклектика от группы «Ива Нова» (20:00), аранжировки оркестра «Симфонические звери» (22:00), афро-кубинские ритмы от музыкального коллектива «Tres Muchachos & Companeros» (00:00). В 02:00 — спектакль о жизни Николая Гумилева «Возвышенный жираф», в 04:00 — перформанс «Портреты поэтов» театра пластики рук «Hand Made».
Интерактивные экскурсии в Российском этнографическом музее
Адрес: Инженерная ул., 4/1.
Время: 18:00–23:00.
Программа посвящена теме «Родное»: гостей ждут поиск места под солнцем, народные способы наладить отношения с природой, интерактивные экскурсии и мастер-классы.
Перформанс-практики и диджей-сет в Музее истории религии
Адрес: Почтамтская ул., 14/5.
Время: 18:00–23:00.
Гостей ждут: экскурсия-погружение, интерактивные станции, перформанс-практики, мастер-класс «Оригами-сердце» и диджей-сет аутентичной музыки буддийских народов России. Танцевать обязательно.
Экскурсия-путешествие по пекарням разных эпох в Музее Хлеба
Адрес: Михайлова ул., 2.
Время: 18:00–23:00.
Путешествие по пекарням и кондитерским разных эпох, дегустация «родных» вкусов, мастер-классы по выпечке хлеба. Экскурсия «На том же месте, в тот же час» начинается каждые полчаса с 18:00 до 22:30. Продолжительность — 1 час. Обратите внимание: экскурсия проходит на втором этаже музея, и люди, передвигающиеся на колясках, не смогут на нее попасть.
Выставка авто в Центре истории автотранспорта Ленинграда
Адрес: Днепропетровская ул., 18
Время: 18:00–23:00.
В программе выставка автомобилей, обсуждение истории советского автопрома, интерактивные зоны для детей и взрослых. После завершения экскурсии посетители смогут применить полученные навыки на практике, прокатившись по территории на ретроавтобусе «ЛАЗ-695Н».
Концерт в Историческом парке «Россия — моя история»
Адрес: Бассейная ул., 32/2.
Время: 18:00–23:00.
Программа посвящена Году петербургской культуры и рассказывает о городе на Неве как музее под открытым небом и источнике вдохновения. Гости могут выбрать один из трех форматов погружения в культурный код Петербурга — экскурсию, мастер-класс или концерт.