Как медсестра из Балашихи помогает фронту и родному городу

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры. Татьяна Ефимова, медицинская сестра кабинета переливания крови филиала № 2 Балашихинской больницы, — яркий пример истинного служения. Стаж Татьяны Васильевны превышает 40 лет, и ее путь в медицине начался с увлечения биологией в школе, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

После окончания медицинского училища она работала на скорой помощи и в различных медицинских учреждениях. Сегодня ее профессионализм спасает жизни пациентов. Пандемия COVID-19 оставила особый след в ее сердце:

«Когда мы выписывали спасенную пару, все аплодировали друг другу. В такие моменты понимаешь, ради чего ты выбрал эту профессию».

Однако ее активность не ограничивается стенами больницы. Татьяна Васильевна уже 20 лет состоит в рядах Единой России, участвуя в жизни города. Она гордится преобразованиями в Балашихе. Филиал № 2, где работает Татьяна Васильевна, буквально преобразился после капитального ремонта благодаря Народной программе Единой России.

«Это не просто косметическое обновление — это полная перезагрузка. В здании был проведен капитальный ремонт: полностью обновились офтальмологическое, хирургическое и оториноларингологическое отделения. Преобразились операционный блок и отделение реанимации. Особая гордость — кабинет переливания крови: теперь он полностью оборудован по последнему слову техники, включая специальные холодильники для надежного хранения биоматериалов», — поделилась Татьяна Ефимова.

Когда началась специальная военная операция, Татьяна Васильевна не смогла остаться в стороне. В качестве волонтера-медика она отправилась на передовую, помогая раненым бойцам и мирным жителям.

«Там понимаешь истинную цену жизни. Помогать нашим героям — высшая честь для медика», — отметила Татьяна Ефимова.

Вернувшись к работе, Татьяна Васильевна продолжает помогать фронту, осваивая плетение маскировочных сетей. Каждая ленточка, вплетенная ее руками, символизирует единство тыла и фронта. Ее история — это история силы в единстве, когда каждый человек может сделать мир лучше.

