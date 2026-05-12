Последний аргумент: что известно о новейшей российской ракете «Сармат»

В конце 2022 года президент Владимир Путин заявил, что вскоре на боевое дежурство в стране встанут межконтинентальные ракеты «Сармат». А в мае 2026 года Россия провела первый успешный испытание ракетного комплекса. Это тяжелое межконтинентальное баллистическое оружие способно уничтожить половину континента. При этом «Сармат» летит на огромной скорости, из-за чего эту ракету невозможно засечь.

Разработка и испытания ракеты «Сармат»

Впервые о том, что в России разрабатывается новое поколение ракет, стало известно 1 марта 2018 года. Тогда президент РФ Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию сообщил о начале испытаний нового ракетного комплекса с тяжелой межконтинентальной ракетой, который был назван «Сармат».

«Работа над современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России. Эта работа шла и идет в непростых условиях», — отметил глава государства.

В конце того же марта Минобороны России опубликовало ролик испытания «Сармата» — запуск ракеты состоялся на космодроме «Плесецк».

«Данное испытание позволило подтвердить характеристики комплекса при предстартовой подготовке и на начальном этапе полета ракеты», — отметили в военном ведомстве.

Летом 2018 года портал SofRep со ссылкой на бывших сотрудников Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и сил специальных операций США сообщил, что мощность «Сармата» составляет 50 тысяч килотонн. Для сравнения, мощность бомб «Малыш» и «Толстяк», которые американцы сбросили на Японию во время Второй Мировой войны, составляла 15 и 21 килотонну. Авторы портала особо отметили, что новейшее ядерное оружие России значительно превосходит аналоги из других стран.

Год спустя, 11 апреля 2019 года, Владимир Путин в Кремле встретился с офицерами, назначенными на высшие командные должности. На этом мероприятии глава государства сообщил, что испытания ракеты «Сармат» вышли на завершающую стадию.

«Сармат» может уничтожить полконтинента

Фото - © Министерство обороны РФ/РИА Новости

В начале сентября 2019 года командующий ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в 2021 году ракеты «Сармат» придут на смену советским ракетам Р-36М2 «Воевода». Но следующие новости о «Сармате» появились лишь в 2022 году: 20 апреля стало известно, что запуск ракеты из шахтной установки состоялся на космодроме «Плесецк».

Как отметили в Минобороны, расчетные характеристики на всех этапах полета были подтверждены и учебные боевые блоки «Сармата» успешно прибыли в заданный район на Камчатке. С успешным проведением испытаний ракеты российских военных поздравил президент Владимир Путин. Тогда же стали известны некоторые характеристики новейшего российского оружия.

Официально РС-28 «Сармат» — это перспективный стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой. В ней используется модернизированная версия двигателя РД-264. При этом «Сармат» является самой мощной ракетой с наибольшей в мире дальностью поражения целей. Она была разработана в Центре имени Макеева, а за выпуск ракеты отвечает «Красмаш» — Красноярский машиностроительный завод.

По словам военного эксперта и полковника в отставке Виктора Литовкина, ракета «Сармат» уникальна тем, что способна нести 10-16 боеголовок разной мощности. Кроме того, она может лететь к цели даже через Южный полюс, поскольку ее дальность составляет более 16 тысяч километров.

«Она стартует очень быстро, ее нельзя засечь и поразить во время старта. А дальше ее засечь невозможно, она летит на огромной скорости, и каждый ее боевой блок имеет индивидуальную траекторию», — подчеркнул специалист. Литовкин добавил, что «Сармат» в первую очередь необходим для сдерживания противника, поскольку подобной ракетой можно уничтожить сразу полконтинента.

О невероятной мощности «Сармата» 19 мая 2022 года заявил и Дмитрий Рогозин, в то время — гендиректор корпорации «Роскосмос».

«Такая ракета может снести половину берега континента, который нам не понравится. Остается лишь посоветовать агрессорам разговаривать с Россией повежливее», — подчеркнул Рогозин.

Он также поделился фотографией воронки от попадания «Сармата» в рамках испытания на Камчатском ракетном полигоне и сообщил, что в России на боевое дежурство планируется поставить почти 50 таких ракет.

Ракеты «Сармат» на пути к боевому дежурству

0:42

В 2022 году подготовка к постановке ракет «Сармат» на боевое дежурство в России шла полным ходом. В частности, из Военной академии Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого в Балашихе впервые выпустились офицеры, подготовленные к эксплуатации «Сармата».

В мае 2026 года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия провела успешный пуск тяжелой МБР «Сармат». Владимир Путин заявил, что «Сармат» является самым мощным ракетным комплексом в мире, а его боезаряд в четыре раза превосходит аналоги. Также он напомнил, что и знаменитый «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками, а разработка комплексов «Посейдон» и «Буревестник» находится на завершающей стадии.