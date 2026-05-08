Глава МИД Германии объявил о намерении возобновить переговоры по Украине

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что страны «евротройки» — Германия, Франция и Великобритания — планируют предпринять очередную попытку возобновить переговоры по Украине в ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на Welt am Sonntag.

«В формате E-3 с Францией и Великобританией мы предпринимаем новую попытку возобновить переговоры по Украине с более значимой ролью Европы в ближайшие недели и месяцы», — сказал Вадефуль.

Он также заявил, что «евротройка» готова взять на себя больше ответственности в этом вопросе. Соответствующие обсуждения уже проводятся с США и Украиной.

