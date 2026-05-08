Спикер парламента Армении отверг возможность членства страны в НАТО

Спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что страна не должна вступать в НАТО. Он отметил, что Армении не следует быть частью какого-либо военного блока, сообщает ТАСС .

По словам Симоняна, учитывая географическое положение и возможности страны, она должна сохранять нейтралитет и не находиться «ни в одной, ни в другой чаше».

«Наша страна маленькая, и для одной, и для другой стороны она будет предметом торга, а я не хочу, чтобы моя страна была предметом торга ни для России, ни для Брюсселя, ни для США, ни для другой стороны», — сказал он в интервью медиагруппе Deutsche Welle*.

При этом спикер заявил, что вопрос о сворачивании российской 102-й военной базы в Армении сейчас не стоит на повестке. По его мнению, не следует действовать по принципу «все или ничего» и портить отношения с партнерами, с которыми у страны сложились долгие связи.

* Признана в РФ СМИ-иноагентом

