ЦБ: Международные резервы РФ сократились за неделю на 14,2 млрд долларов

На 1 мая 2026 года международные резервы РФ составили 757,5 млрд долларов. За неделю показатель снизился на 14,2 млрд, сообщается на сайте Банка России.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 1 мая 2026 года составили 757,5 млрд долларов, сократившись за неделю на 14,2 млрд долларов, или на 1,8%», — говорится в сообщении регулятора.

В Центробанке отметили, что показатель снизился «в основном из-за отрицательной переоценки».

В конце апреля Центральный Банк РФ обнародовал свое решение относительно ключевой ставки — ее понизили до 14,5% годовых.

