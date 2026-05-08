Толпа подростков зверски избила девочку в Ивановской области из-за вейпа

В Сети распространилось видео, как компания подростков унижает девочку, а затем толпой ее избивает, снимая все на камеру. На эту ситуацию обратила внимание Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина .

Она направила данные кадры в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. Вскоре выяснилось, что драка произошла в городе Шуя.

СК возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве. Фигурантами стали трое подростков в возрасте от 14 до 16.

Как пишет Telegram-канал Baza, подростки избили 11-летнюю девочку за якобы украденный вейп. Жертву поставили на колени, били по лицу, а затем уронили на землю и добили ногами. В зверствах принимали участие как мальчики, так и девочки. Также ребенка заставили извиниться перед компанией некого мальчика.

Подробности инцидента уточняются.

