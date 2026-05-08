Похотливую картину из кабинета Джеффри Эпштейна продают на eBay

Картину из кабинета Джеффри Эпштейна выставили на торги за 25 тысяч долларов
Культура

Непристойная картина, которая украшала стену над столом покойного финансиста Джеффри Эпштейна в его таунхаусе в Нью-Йорке, была выставлена на продажу на eBay за баснословную сумму, сообщает американская газета New York Post.

Картина Кеса ван Донгена «Роковая женщина» (1,2×1,2 м), написанная примерно в 1905 году, выставлялась на продажу как «настольное произведение Джеффри Эпштейна» за 25 тыс. долларов или по лучшему предложению. На картине изображена женщина с синей кожей и смиренным выражением лица, обнажающая перед зрителем одну грудь.

«Вы уже знаете, зачем вы здесь. Это репродукция картины „Роковая женщина“ кисти Киса ван Донгена, которая висела над столом Джеффри Эпштейна в его особняке на Манхэттене. Это не слухи. Федеральные следователи сфотографировали ее», — говорилось в объявлении на eBay.

При этом продавец добавил, что оригинал картины был продан на акционе Christie’s за 5,9 млн долларов в 2004 году. Эпштейн повесил в своем кабинете копию.

После публикации так называемых «файлов Эпштейна» в конце января с новой силой разгорелся скандал мирового масштаба о вовлечении богатых и влиятельных людей в преступную деятельность американского финансиста. Что на самом деле происходило на острове Эпштейна, читайте в материале РИАМО.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.