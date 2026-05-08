«Иди на фронт сам»: в Германии школьники провели митинги против Мерца
Германские подростки вышли на улицы Берлина, митингуя против реформы военной службы. Они призвали канцлера Фридриха Мерца самому отправиться на фронт, сообщает газета «Известия».
Организатором акции стало объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности». 8 мая у Бранденбургских ворот собрались сотни митингующих с плакатами. Судя по кадрам германского интернет-портала WEB.DE, на баннерах были следующие надписи: «Мерц, иди на фронт сам», «Я не хочу умирать».
Школьники выступили против новой модели военной службы, которая подразумевает возвращение обязательного воинского призыва, отмененного в 2011 году, и перевооружения Германии. Помимо несовершеннолетних, в митингах приняли участие и некоторые взрослые.
Как пишет Norddeutscher Rundfunk, на протесты вышли жители еще 11 городов. Митинг может продлиться «до позднего вечера». Организаторы шествий, как отмечается, планируют собрать 4 тыс. подписей до 15 мая и отправить их в бундестаг.
Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.