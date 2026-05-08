«Иди на фронт сам»: в Германии школьники провели митинги против Мерца

В Берлине школьники протестуют против закона о военной службе

Германские подростки вышли на улицы Берлина, митингуя против реформы военной службы. Они призвали канцлера Фридриха Мерца самому отправиться на фронт, сообщает газета «Известия» .

Организатором акции стало объединение «Школьная забастовка против воинской обязанности». 8 мая у Бранденбургских ворот собрались сотни митингующих с плакатами. Судя по кадрам германского интернет-портала WEB.DE, на баннерах были следующие надписи: «Мерц, иди на фронт сам», «Я не хочу умирать».

Школьники выступили против новой модели военной службы, которая подразумевает возвращение обязательного воинского призыва, отмененного в 2011 году, и перевооружения Германии. Помимо несовершеннолетних, в митингах приняли участие и некоторые взрослые.

Как пишет Norddeutscher Rundfunk, на протесты вышли жители еще 11 городов. Митинг может продлиться «до позднего вечера». Организаторы шествий, как отмечается, планируют собрать 4 тыс. подписей до 15 мая и отправить их в бундестаг.

