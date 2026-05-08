Путин назвал терактом удар ВСУ по ростовскому авиацентру
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал попытку ВСУ сорвать авиасообщение с югом России. Ролик с его комментарием публикует журналист Павел Зарубин.
Путин на заседании с постоянными членами Совбеза РФ рассказал, что рано утром 8 мая киевский режим совершил еще один террористический акт — нанес удар по Ростовскому региональному центру организации воздушного движения.
По словам президента, киевский удар мог бы сказаться на безопасности гражданских воздушных судов.
«К счастью, никаких трагических событий не произошло в результате высокопрофессиональной работы наших авиационных диспетчеров», — уточнил российский лидер.
Он поручил проинформировать о дополннительных мерах по обеспечению устойчивого и безопасного функционирования авиатранспортного комплекса РФ.
