Опубликованы кадры момента извержения вулкана Дуконо в Индонезии

SHOT опубликовал видео с моментом извержения вулкана Дуконо на острове Хальмахер в Индонезии. В результате мощного выброса пепла погибли минимум 3 человека, еще 20 пропали без вести.

Извержение вулкана произошло в пятницу утром. В результате выброса пепла на высоту свыше 10 км пострадали десятки людей. По данным властей, жертвами стали два гражданина Сингапура и один местный житель. Кроме этого, группа из 20 человек до сих пор не выходит на связь. В их поисках участвуют десятки сотрудников экстренных служб.

На опубликованных кадрах видно, как в небо поднялся огромный столб пепла. Группа туристов снимает извержение, находясь на краю кратера.

Власти Индонезии запретили местным жителям и туристам приближаться к вулкану в радиусе 4 км, а также рекомендуют одевать маски для защиты от вулканического пепла.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.