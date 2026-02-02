Новые данные по делу Эпштейна: чьи имена фигурируют в опубликованных файлах финансиста

Какие документы по делу Эпштейна были опубликованы в январе 2026 года

18 ноября 2025 года конгресс США принял специальный закон, согласно которому генеральный прокурор страны был обязан в 30-дневный срок опубликовать все возможные документы, касающиеся так называемого «дела Эпштейна». 19 декабря, в день истечения отведенного законом срока, министерство юстиции США опубликовало некоторую часть файлов. Это вызвало резкую критику парламентариев и общественности, которые сочли, что документов явно недостаточно. В итоге федеральное ведомство сдалось, и 30 января 2026 года были обнародованы более 3 миллионов файлов. При этом сообщалось, что всего их порядка 6 миллионов, но оставшаяся половина не была опубликована по не вполне ясным причинам, что также вызвало критику со стороны представителей Демократической партии.

В соответствии с принятым законом, была создана открытая система поиска по всем файлам. Кроме того, министерство юстиции заявило, что никак не редактировало представленные документы.

В число файлов Эпштейна, помимо текстовых, вошли около 180 тысяч изображений и 2 тысяч видео.

Кто из известных людей упоминается в новых файлах Эпштейна

Дональд Трамп

В первую очередь общественность (и особенно демократов) интересовала информация о действующем президенте США. И действительно, упоминаний Дональда Трампа в новых файлах очень много – его фамилия встречается не менее чем в 4,5 тысяч документов. Правда, в это число входят упоминания в чисто новостном контексте. Однако есть и более шокирующая информация, которая содержится в сообщениях, полученных ФБР от различных информаторов. К примеру, неназванная женщина утверждала, что в 13 лет была вовлечена в оказание секс-услуг клиентам Эпштейна и вступала в интимную связь с будущим президентом, который платил ей за это. Более того, она даже забеременела и родила, но ее новорожденного ребенка убили и выбросили в озеро Мичиган, а Трамп за этим якобы наблюдал.

1 февраля помощник генерального прокурора США Тодд Бланш заявил CNN, что министерство юстиции проверило обвинения в адрес Трампа в неподобающем сексуальном поведении, приведенные в опубликованных файлах, но не нашло подтвержденной информации для продолжения расследования. Кроме того, в своем пресс-релизе федеральное ведомство прямо назвало подобные обвинения ложными и нацеленными на дешевую сенсационность. При этом с 1 февраля список упоминаний Трампа информаторами ФБР пропал из опубликованных файлов.

Илон Маск

В новых файлах Эпштейна содержится его имейл-переписка с Маском, имевшая место в 2012-2014 годах, где они обсуждают визит основателя Tesla и SpaceX на так называемый «остров Эпштейна». Судя по этим сообщениям, Маск полон энтузиазма относительно возможной поездки, но при этом нет никакой информации о том, что его встреча с Эпштейном таки состоялась. При этом в 2025 году, когда была обнародована предыдущая порция файлов Эпштейна, Маск заявлял, что отказывался от приглашений финансиста.

Ричард Брэнсон

Британский миллиардер тоже переписывался с Эпштейном. В частности, в одном из слитых писем он написал следующее: «Если будешь поблизости, я с удовольствием с тобой встречусь. При условии, если привезешь свой гарем!». Представитель Брэнсона заявил, что под гаремом имелись в виду «три взрослые женщины», которые сопровождали Эпштейна.

Говард Лютник

Действующего министра торговли США поймали на лжи. Ранее он заявлял, что не общался с Эпштейном с 2005 года, когда жил с ним по соседству и «заходил на кофе». Однако из новых файлов следует, что Лютник с женой и четырьмя детьми посещали остров Эпштейна в декабре 2012 года. Когда журналисты The New York Times запросили комментарий министра, он ответил, что провел «ноль времени» с Эпштейном, после чего бросил трубку.

Метте-Марит, кронпринцесса Норвегии

Жена наследника норвежского престола тоже оказалась вовлеченной в интенсивную переписку с Эпштейном между 2011 и 2014 годами (всего ее имя упоминается в опубликованных файлах более тысячи раз). Кроме того, из документов стало известно, что в январе 2013 года она провела четыре дня в гостях у Эпштейна в Калифорнии. Комментируя эту информацию, Метте-Марит заявила, что «не разобралась» в Эпштейне и теперь ей «стыдно».

Питер Тиль

В новых файлах Эпштейна упоминается и его связь с влиятельным бизнесменом Питером Тилем, который имеет большое влияние в Вашингтоне – в частности, он известен как главный спонсор действующего вице-президента США Джей Ди Вэнса. Из документов следует, что фирма Тиля получила от Эпштейна 40 миллионов долларов, а переписка между ними продолжалась пять лет. Комментируя эту информацию, Тиль сказал только, что никогда не был на острове Эпштейна.

Помимо указанных выше людей, новые файлы Эпштейна содержат много информации о его связях с уже известными фигурантами – в частности, с Биллом Клинтоном, Биллом Гейтсом, британским принцем Эндрю, бывшим министром финансов США Ларри Саммерсом, а также бывшим премьер-министром Израиля Эхудом Бараком. Любопытно, что тесная связь с последним трактуется многими аналитиками в США как доказательство работы Эпштейна на «Моссад», по заказу которого он якобы и собирал компромат на влиятельных западных политиков и бизнесменов.