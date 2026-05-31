Россиянка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

19-летняя россиянка родом из Казани пострадала в дорожной аварии с пассажирским автобусом в Турции, сообщает Baza.

Ранее ДТП произошло на скоростной автомагистрали Денизли-Айдын. Автобус по неизвестной причине врезался в дорожное ограждение, после чего мгновенно воспламенился.

В момент ДТП в салоне были 37 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.

Пострадавшую россиянку после аварии доставили в местную больницу.

Всего в ДТП погибли восемь человек, среди которых один ребенок.

