сегодня в 18:57

Россиянка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Турции

19-летняя россиянка родом из Казани пострадала в дорожной аварии с пассажирским автобусом в Турции, сообщает Baza .

Ранее ДТП произошло на скоростной автомагистрали Денизли-Айдын. Автобус по неизвестной причине врезался в дорожное ограждение, после чего мгновенно воспламенился.

В момент ДТП в салоне были 37 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.

Пострадавшую россиянку после аварии доставили в местную больницу.

Всего в ДТП погибли восемь человек, среди которых один ребенок.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.