Россиянка пострадала в ДТП с пассажирским автобусом в Турции
Фото - © Телеграм-канал Baza
19-летняя россиянка родом из Казани пострадала в дорожной аварии с пассажирским автобусом в Турции, сообщает Baza.
Ранее ДТП произошло на скоростной автомагистрали Денизли-Айдын. Автобус по неизвестной причине врезался в дорожное ограждение, после чего мгновенно воспламенился.
В момент ДТП в салоне были 37 пассажиров и трое сотрудников транспортной компании.
Пострадавшую россиянку после аварии доставили в местную больницу.
Всего в ДТП погибли восемь человек, среди которых один ребенок.
