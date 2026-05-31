Кубань начало подтапливать из-за роста уровня воды

В Краснодарском крае резко вырос уровень воды из-за регулярных дождей. В регионе ожидается паводок, сообщает РЕН ТВ .

Автомобили ездят по лужам. Пешеходы оказались по колено в воде. На некоторых набережных ступени частично залило водой.

Выход из берегов зафиксирован у реки Афипс и ручья Супс. Это привело к подтоплению около 30 участков, домов и дворов.

В станице Григорьевской остановлено движение по мосту. Там тоже поднялся уровень воды в реке.

Жителям порекомендовали приготовить воду и еду. В целом на Кубани в ближайшее время ожидаются грозы, ураганный ветер и град. Власти допускают вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций.

По данным SHOT, в Краснодаре из берегов вышла река Кубань. Подтопления заметили на набережной в микрорайоне Юбилейный.

На улице Средней оказалась размыта дорога. Из-за этого водители отбивают бампера машин или застревают.

На опубликованных видео и фото бушует стихия. Некоторые набережные частично подтоплены. Вода стала грязной.

