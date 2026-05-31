Количество погибших в ДТП с автобусом в Турции увеличилось до 8 Происшествия сегодня в 09:17

В результате дорожной аварии с пассажирским автобусом на юго-западе Турции количество погибших выросло до восьми человек, среди них есть и ребенок, сообщает РИА Новости.

Ранее ДТП произошло на скоростной автомагистрали Денизли-Айдын. Автобус по неизвестной причине врезался в дорожное ограждение, после чего мгновенно воспламенился. Как пишет газета BirGün, в ЧП погибли восемь человек, включая водителя автобуса и ребенка. Также 33 человека получили ранения различной степени тяжести. Пострадавших доставили в ближайшие больницы для оказания медпомощи.