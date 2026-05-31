Армения потеряет почти весь экспорт клубники при утрате рынка РФ

Армянский бизнес может лишиться практически всех доходов от экспорта клубники, если потеряет рынок РФ. Это следует из информации платформы ООН Comtrade, сообщает РИА Новости .

Всего за 11 месяцев 2025 года Армения продала за границу ягод на 12,51 млн долларов. При этом на российский рынок пришлось товара на 12,14 млн долларов.

По расчетам агентства, в прошлом году в РФ клубники привезли примерно на 13,25 млн долларов, что составляет 97% от всего экспорта в 13,65 млн.

Еще в 2025 году армянскую клубнику в небольших объемах поставляли в ОАЭ, Катар и Казахстан.

С 30 мая 2026 года Россельхознадзор ограничил ввоз овощей, ягод и фруктов из Армении. В ведомстве пояснили, что это решение связано с участившимися случаями нарушений при поставках.

Ранее эксперты отметили, что такое ограничение не приведет к заметному росту цен в РФ.

