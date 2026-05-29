Экономисты оценили влияние запрета на ввоз овощей из Армении

Эксперты заявили, что дефицита и резкого роста цен на овощи из Армении не будет

Россельхознадзор с 30 мая вводит временные ограничения на ввоз томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники из Армении. Эксперты считают, что мера не приведет к заметному росту цен, сообщает «Вечерняя Москва» .

Ограничения связаны с участившимися нарушениями при поставках армянской плодоовощной продукции и направлены на обеспечение фитосанитарной безопасности.

Профессор РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков отметил, что объем поставок из Армении невелик, а продукцию активно завозят из Азербайджана и Турции.

«Доля армянских помидоров на нашем рынке составляет совсем небольшие проценты, насколько мне известно. Что касается цен, то я думаю, что само по себе прекращение поставок из Армении на стоимости никак не скажется», — считает он.

Эксперт добавил, что на стоимость сильнее влияют погодные условия и логистика.

«Может, не удастся что-то вовремя доставить, что-то перемерзнет или, наоборот, сгниет. Могут возникнуть проблемы с логистикой, потому что на границе может случиться всякое — доставка из Азербайджана, к примеру, не такая простая», — предположил Юденков.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович также не ожидает существенных изменений.

«Но, может быть, в моменте, на первом этапе этого ограничения, будет некое небольшое повышение в пределах инфляции. Но потом рынок найдет свое равновесие спроса и предложения», — подчеркнул эксперт.

По его оценке, возможный рост на 2–4 процента не станет ощутимым, поскольку продукция легко заменяется отечественными и импортными аналогами.

