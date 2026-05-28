сегодня в 14:31

Россия с 30 мая ограничит ввоз томатов, огурцов, перцев и клубники из Армении

Россельхознадзор с 30 мая текущего года вводит временные ограничения на ввоз свежих томатов, огурцов, перцев, зеленных культур и клубники из Армении, сообщается на сайте надзорного ведомства.

«Решение принято в связи с участившимися случаями нарушений при поставках армянской плодоовощной продукции в Россию и в целях обеспечения фитосанитарного благополучия», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что с 21 мая по 27 мая Россельхознадзором проведена инспекция предприятий Армении, в ходе которой выявлен ряд нарушений. Также армянская сторона не приняла соответствующих мер по ранее выявленным нарушениям.

В Россельхознадзоре добавили, что ограничение будет действовать до выработки соответствующего алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции.

Ранее стало известно, что Россия запретила ввоз и продажу всех партий армянской минеральной воды «Джермук». В напитке было обнаружено превышение содержания гидрокарбоната.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.