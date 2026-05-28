Овцы повыдергивали сосны, посаженные в Хакасии в память о погибших в ВОВ

В селе Сапогов в Хакасии пасущееся бесконтрольно стадо овец повыдергивало сосны, посаженные в память о погибших в Великой Отечественной войне, сообщает «Подъем» .

Посадка сосен прошла в середине мая в рамках акции «Сад памяти». Однако после этого около 3 тыс. молодых деревьев оказалось вырвано из земли и разбросано. Это свыше 60% всей посадки.

В местном МВД отметили, что в произошедшем виновата бесконтрольно пасущаяся отара овец. Их владелец — житель Абакана 1998 года рождения. Мужчине придется компенсировать причиненный ущерб.

Глава Сапоговского сельсовета Екатерина Лапина добавила, что у мужчины есть ферма около села, после случившегося животных он пасет сам.

«Овцы не съели, а только выдернули сеянцы сосны. Территория огорожена деревянным забором, но, видимо, местами они нашли лазейки», — уточнила Лапина.

В Минлесхозе республики пообещали за месяц восстановить посадки, а забор укрепить.

