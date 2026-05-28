Более 30 тыс жителей Подмосковья обратились в центры репродукции

Свыше 30 тыс. человек с начала года обратились в центры репродуктивного здоровья Московской области. Пациенты могут пройти комплексное обследование и лечение бесплатно по полису ОМС, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Подмосковье работают центры репродуктивного здоровья для пар, испытывающих трудности с наступлением беременности. В них можно получить консультации узкопрофильных специалистов, сдать необходимые анализы и при необходимости начать лечение в одном месте.

«Мы понимаем, как важно для пар, мечтающих о детях, получить своевременную, грамотную и комплексную помощь. В наших центрах можно пройти консультации у гинеколога, уролога, эндокринолога и репродуктолога, а также начать лечение. С начала года в центры обратились свыше 30 тыс человек», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Центры работают в Наро-Фоминском, Московском областном, Коломенском и Щелковском перинатальных центрах, в Балашихинском и Подольском роддомах, Московском областном центре охраны материнства и детства, Раменской и Дубненской больницах, а также в КДЦ «Ромашка» в Одинцовском округе.

Записаться можно через лечащего врача или по телефону контакт-центра «Стань мамой в Подмосковье» 8 (800) 550-30-03. Подробности о системе родовспоможения размещены на портале https://mama.zdrav.mosreg.ru/. В регионе реализуется нацпроект «Семья», в рамках которого строятся и оснащаются медучреждения родовспоможения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.