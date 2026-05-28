НКО Московской области принимают участие в общественной оценке

Проекты некоммерческих организации Московской области, поддержанные Фондом президентских грантов и завершившие реализацию в 2025 году, принимают участие в общественной оценке. Любой желающий может высказать свое мнение о том, насколько полезными они были, говорится на сайте министерства информации и молодежной политики региона.

К оценке привлекаются независимые эксперты, представители общественных палат, региональных органов власти, некоммерческих организаций, а также благополучатели проектов.

Оценить проекты можно до 30 июня, для этого:

перейдите на портал оценка.гранты.рф , авторизуйтесь и во вкладке «Подлежат оценке» выберите наш регион;

ознакомьтесь с информацией о результатах проектов;

оцените и поучаствуйте в обсуждении, оставив публичный комментарий.

По завершении оценки результатов проектов все инициативы будут распределены на успешно, удовлетворительно и неудовлетворительно реализованные, а из числа успешных будут выбраны 100 лучших проектов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион очень активно развивается. Региональные проекты поддерживаются федеральными властями.

«Подмосковье развивается очень активно. И Москва, и Подмосковье строятся, очень активная жизнь. Это заставляет нас реализовывать масштабные проекты», — сказал Воробьев.