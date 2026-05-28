Сенатор Джабаров раскритиковал требования Каллас к России

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что глава евродипломатии Кая Каллас выдвигает абсурдные требования к России и ошибается, рассчитывая на инициативу Москвы в переговорах с ЕС, сообщает NEWS.ru .

По словам сенатора, представители Евросоюза не вправе что-либо требовать от России. Он подчеркнул, что ожидания Брюсселя о заинтересованности Москвы в диалоге не соответствуют действительности.

«Никто в ЕС не имеет права что-то требовать от России, тем более Каллас. Пусть не мечтает. Если она думает, что мы с надеждой ждем переговоров, то она заблуждается. Это в ЕС должны ждать диалога, а не сердить нас. С такими заявлениями Каллас доиграется и с позором вылетит из своего кресла представителя Евросоюза. Позорище какое-то. С выводом войск (ред. — из зоны СВО) я еще могу хоть какую-то логику усмотреть, а все остальное — это просто безобразие. Абсурд. Абсолютно безответственный человек с искаженным восприятием мира», — высказался Джабаров.

Ранее Кая Каллас заявила, что Европа должна участвовать в переговорах по урегулированию украинского конфликта. Она также отметила, что страны Евросоюза якобы имеют право «настаивать на уступках от России».

