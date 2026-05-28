сегодня в 18:27

В Дагестане девушку оштрафовали за видео с логотипом Instagram*

В Дагестане мать ребенка-инвалида попала под административную статью из-за видеоролика с логотипом Instagram*. У нее изъяли телефон, сообщает Baza .

29-летняя девушка одна воспитывает ребенка-инвалида. Недавно она опубликовала ролик, в котором можно заметить логотип запрещенной соцсети.

Участковый увидел это и привлек девушку к ответственности за нарушение закона о противодействии экстремистской деятельности.

Суд признал ее виновной. Девушка получила штраф в размере 2 тысяч рублей. Также правоохранители изъяли у фигурантки телефон, который стал оружием правонарушения.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.

