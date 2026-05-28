«Хочет поиметь как женщину!» Отец поцеловал дочь-выпускницу в губы на линейке в Волгограде
В социальных сетях разгорелись бурные обсуждения поцелуя папы с дочкой-выпускницей на школьной линейке в Волгограде, сообщает V1.RU.
На школьной линейке мужчина подошел к своей дочери, подарил букет цветов, после чего поцеловал в губы и обнял. Дочь взяла цветы и улыбнулась на камеру.
Однако инцидент на волгоградской школьной линейке осудили в соцсетях. Мама девочки — звезда Playboy Вера Анохина-Дикая призналась, что семья была удивлена такой реакции со стороны волгоградцев, которые оставили множество комментариев под видео.
«Отец целует дочь в губы! Это треш! Как будто он хочет поиметь свою дочь как женщину! Остался неприятный осадок», — написал один из возмущенных пользователей.
Анохина-Дикая отметила, что есть люди, которые даже в красивом и простом видео, все равно нашли к чему придраться.
«Они просто еще не видели, как я своих сыновей зацеловываю. У нас очень ласковая, нежная и заботливая семья. Объятия в нашей семье — это норма», — прокомментировала Вера.
После шквала комментариев выпускница не расстроилась, но была немного в шоке.
