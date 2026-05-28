В Сбербанке ждут в 2026 году рост кредитования бизнеса в России на 10–12%

Кредитование юридических лиц в России в 2026 году вырастет примерно на 10–12%, рассказал в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Топ-менеджер отметил, что прирост корпоративного кредитования с начала года становится очень сдержанным. Весь рынок кредитования в России за первый квартал 2026 года не изменился и показал нулевой прирост, указал он.

Спрос на кредиты несколько выше, чем было в 2025 году, но он по-прежнему ограничен сохранением жестких условий по денежно-кредитной политике и опережающим авансированием госконтрактов для тех компаний, которые связаны с государственным финансированием, добавил Попов.

«Понятно, что постепенное снижение ключевой ставки будет оказывать поддержку рынка, но восстановление кредитной активности не будет быстрым», — уточнил он.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня.