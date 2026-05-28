Путин призвал использовать возможности ИИ как драйвер экономического роста
Фото - © РИА Новости
Российский президент Владимир Путин призвал использовать возможности искусственный интеллект (ИИ) как драйвер экономического роста, сообщает ТАСС.
В четверг глава государства выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
«Прогресс не стоит на месте. К грядущим переменам нужно быть готовым. А еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста», — сказал Путин, описывая, в частности, влияние нейросетей на различные сферы.
Ранее Владимира Путина заинтересовала проблема скидок на маркетплейсах за счет продавца в ходе доклада министра экономического развития Максима Решетникова.
