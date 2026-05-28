Москвичка похитила около 500 млн руб, обещая купить недвижимость по низким ценам

Сотрудники ФСБ задержали жительницу столицы1985 года рождения за крупные махинации в сфере покупки объектов недвижимости, сообщает пресс-служба УФСБ РФ по Москве и Подмосковью.

Она обманула россиян и похитила у них в общей сложности около 500 млн рублей.

Средства злоумышленнице передали потерпевшие для покупки объектов недвижимости, реализуемых столичным департаментом городского имущества. Клиентам москвичка предоставляла сведения о том, что у нее есть возможности по приобретению недвижимости, которая выставляется на электронных торговых площадках, по ценам ниже рыночных.

На основании представленных ведомством результатов оперативно-разыскной деятельности возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Подозреваемая в обмане людей задержана, ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

