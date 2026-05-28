Клиент покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы
Фото - © Юлия Гапеенко / Фотобанк Лори
В стрелковом клубе в центре Москвы произошла трагедия — один из клиентов совершил суицид, сообщает «112».
Погибший — 23-летний парень. Предварительно, у него было психическое заболевание. Он совершил суицид прямо внутри заведения на Марксистской улице.
На месте работают правоохранители. Обстоятельства происшествия выясняются.
Два года назад в этом же тире покончил с собой другой 23-летний посетитель.
