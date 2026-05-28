В Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности из-за заморозков

Московскую область в ближайшие дни накроют холода. В связи с этим в регионе введен «оранжевый» уровень погодной опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение о заморозках будет действовать с 21 часа 28 мая до 9 часов 30 мая. В ночные и утренние часы в эти дни местами по области прогнозируется падение температуры до -2… 0 градусов.

Кроме того, в Подмосковье введен «желтый» уровень опасности погоды из-за угрозы лесных пожаров. Местами прогнозируется высокая пожарная опасность 4 класса. Период предупреждения действует до 00:00 30 мая.

«Оранжевый» уровень погодной опасности вводят, когда есть вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. «Желтый» уровень — потенциально опасная погода. Жителям советуют максимально внимательно относиться к правилам безопасности.

