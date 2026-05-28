SHAMAN оказался под угрозой судебных исков из-за «поющих иноагентов» в клипе

Зампредседателя Совета по интеллектуальной собственности ТПП РФ Борис Герасин заявил, что заслуженный артист России Ярослав Дронов (SHAMAN) может столкнуться с судебными исками из-за «поющих иноагентов» в клипе на композицию «Россия — мама», сообщает «Лента.ру» .

Ранее SHAMAN выпустил клип, в котором эмигранты и иноагенты с помощью искусственного интеллекта хором поют песню «Россия — мама». Так, в ролике можно заметить Земфиру*, Юрия Дудя*, Олега Тинькова*, Noize MC*, Моргенштерна*, Ходорковского**, Варламова**, Прусикина* и других.

«Изображение человека, которое позволяет безошибочно его идентифицировать, является персональными данными. В отсутствие согласия на обработку и распространение личной информации риски для авторов клипа растут», — пояснил Герасин.

Юрист напомнил закрепленное в Гражданском кодексе РФ общее правило, согласно которому изображения гражданина в любом виде — фото или видео — допускается только с его согласия. Гражданин, узнав о нарушение, имеет право потребовать удалить изображение и запретить его дальнейшее распространение.

Герасин добавил, что создатели клипа могут попробовать ссылаться на то, что кадры сделаны для мероприятий или используются в государственных, общественных и публичных интересах, так как в видео фигурируют иноагенты. Но при этом пострадавшие могут обратиться за взысканием компенсации с дохода артиста.

* Физлица признаны иностранными агентами в России.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом на территории России.

