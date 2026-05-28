SHAMAN выпустил ИИ-клип, где Дудь*, Земфира* и Noize MC* поют «Россия-мама»

Российский певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, выпустил клип, в котором эмигранты и иноагенты с помощью искусственного интеллекта поют «Россия — мама».

«Что русский народ не прощает? Предательство. Там они за деньги выступают против России, а в моем клипе они бесплатно поют за Россию», — написал Дронов в своем Telegram-канале.

В начале клипа музыкант отвечает на вопрос неизвестного: «Что для тебя Россия?». Он говорит, что «Россия — для меня мама, и ее нельзя предавать». Затем исполнитель хита «Я русский» в кабинете с иконой достает из папки фотографии сбежавших из страны иноагентов и вешает их на стену. После этого фотографии начинают петь припев: «Россия — мама, ты в сердце прямо, одна такая, с тобой до края».

На фото изображены Земфира*, Юрий Дудь*, Олег Тиньков*, Noize MC*, Моргенштерн*, Ходорковский**, Варламов*, Прусикин* и другие.

* Физлица признаны иностранными агентами в России.

** Внесен в реестр террористов и экстремистов, признан иноагентом на территории России.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.