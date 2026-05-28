Плющев объяснил решение IIHF по допуску России

Дисциплинарный совет Международной федерации хоккея аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям сезона‑2026/27. Плющев связал это с общей тенденцией в мировом спорте.

«Наверное, повлияло общее настроение. Сейчас у многих федераций идет допуск наших команд и с гимном, и с флагом. Видимо, IIHF не хочет быть на их фоне белой вороной, потому что спортивная общественность включает в себя не только некоторые великие спортивные республики, но другие страны. Есть еще зарубежная общественность, которая положительно относится к нашей стране. Возможно, с этим связана общая тенденция на допуск наших спортсменов, потому что оголтелая русофобия всех достала», — сказал Плющев.

По его словам, международный календарь уже сформирован, поэтому технически вернуть сборные сейчас невозможно. Специалист допустил, что команды могут получить допуск с сезона‑2027/28.

В Федерации хоккея России подчеркнули, что аннулирование решения IIHF не означает немедленного возвращения на международные турниры. Окончательное решение будет принято в соответствии с регламентом организации.

