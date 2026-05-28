Башку оторвет: смартфон может взорваться во время грозы

«Происходят внезапные взрывы, от них может пострадать тот, кто будет держать смартфон близко к голове или в кармане», — сказала Макарова.

Она подчеркнула, что смартфоны взрываются не от прямого попадания молнии, а от процесса индуцирования. Устройство нагревается за счет этих токов.

При этом синоптик добавила, что такие случаи происходят крайне редко. Гораздо больше шансов пострадать от грозы у посетителей массовых мероприятий, таких как футбольные матчи. Промокшая под дождем толпа станет хорошим проводником тока, если в них попадет молния.

