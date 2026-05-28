Покупка «Островка» «Яндексом» может привести к скрытому росту цен на отели

Сделка по покупке сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок» компанией «Яндекс» вряд ли приведет к резкому изменению цен для туристов сразу после закрытия, однако в перспективе нескольких лет рынок может столкнуться с постепенным ростом стоимости бронирования, заявил РИАМО д. э. н., профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев.

Почему цены на отели после сделки могут вырасти

По словам Толкачева, прямой связи между покупкой «Островка» и моментальным ростом цен на гостиницы нет, поскольку агрегаторы не устанавливают стоимость проживания самостоятельно.

«Островок» — это агрегатор, а не владелец номерного фонда. Цены на проживание формируют сами отели, ориентируясь на сезонность, загрузку и собственную маржинальность», — пояснил эксперт.

Однако в среднесрочной перспективе ситуация может измениться. Сейчас у «Яндекса» уже есть собственный сервис «Яндекс Путешествия», и в случае интеграции «Островка» рынок онлайн-бронирования может стать менее конкурентным.

По мнению экономиста, уменьшение числа крупных игроков способно ослабить конкуренцию между платформами. В результате агрегаторы будут менее заинтересованы в снижении комиссий для гостиниц и предоставлении скидок туристам.

«Отельеры могут начать закладывать комиссию агрегатора в стоимость номера. В таком сценарии цены на букинговых площадках способны вырасти на 3–7%, особенно в высокий сезон», — отметил Толкачев.

Как персональные алгоритмы могут повлиять на стоимость бронирования

Эксперт также обратил внимание на возможное развитие системы персонализированного ценообразования.

У «Яндекса» уже есть большой массив данных о пользователях — поисковые запросы, геолокация, история поездок и интересов. После объединения этих данных с инфраструктурой «Островка» компания сможет активнее использовать динамические алгоритмы формирования цен.

«Одному пользователю могут показать номер за 5 тыс. рублей, а другому — за 4 тыс. рублей в зависимости от его истории покупок и поведения в сервисах», — объяснил Толкачев.

По его словам, формально базовая цена может не меняться, однако часть аудитории фактически столкнется со скрытым удорожанием.

Наиболее заметным рост цен может оказаться:

в Москве;

Санкт-Петербурге;

Краснодарском крае;

в периоды массовых отпусков и праздников.

Почему цены для туристов могут и снизиться

При этом эксперт допускает и более позитивный сценарий развития рынка.

После объединения IT-инфраструктуры «Яндекс» сможет сократить часть операционных расходов на поддержку двух платформ. Эффект масштаба теоретически позволит агрегатору снизить комиссии для отелей в обмен на более выгодные предложения для пользователей.

«В таком случае цены для туристов могут даже снизиться на 2–3% за счет уменьшения наценки агрегатора», — считает Толкачев.

Однако, по его мнению, такой сценарий возможен только при сохранении конкуренции на рынке и отсутствии злоупотребления доминирующим положением.

Что будет дальше?

В первые 1–2 года после возможной сделки россияне, скорее всего, не почувствуют серьезных изменений стоимости бронирования, считает эксперт. Отельный рынок остается достаточно инертным, а сами гостиницы продолжат самостоятельно определять ценовую политику.

Тем не менее в более долгосрочной перспективе многое будет зависеть от позиции Федеральной антимонопольной службы и того, насколько активно регулятор станет контролировать рынок онлайн-бронирования.

«Если ФАС не будет жестко контролировать сделку, возможен скрытый рост цен для части пользователей на 5–15% через алгоритмы персонализации при формальном сохранении базовой стоимости номеров», — резюмировал Толкачев.

Ранее источники «Коммерсанта» сообщили, что Яндекс стал основным претендентом на покупку сервиса онлайн-бронирования отелей «Островок». По данным издания, стороны обсуждают стоимость сделки: «Яндекс» рассчитывает купить сервис не более чем за 15 млрд рублей, тогда как владельцы «Островка» хотят получить около 20 млрд рублей.

