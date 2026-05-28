Тренд на «тихую жизнь»: почему молодежь отказывается от «успешного успеха»
Фото - © сгенерировано ИИ
Почему зумеры и представители поколения «альфа» все чаще выбирают отдых вместо достижений, отказываются вкладывать силы в учебу и карьеру и какие перспективы у такого отношения к жизни – разбираемся в материале РИАМО.
Среди поколений Z и «альфа» все большую популярность набирает тренд «жизни в релаксе» – и это выглядит как отказ от сверхценности «успешного успеха», к которому стремились миллениалы и представители поколения Х. В соцсетях родители школьников и студентов делятся наболевшим: «Сын не делает уроки, говорит, что ему это не нужно», «Бросил универ и пошел работать курьером», «Вместо подготовки к ЕГЭ окончила курсы по маникюру, поступать не планирует». Работодатели в свою очередь отмечают, что среди зумеров довольно мало людей, нацеленных на карьеру и упорный труд, а переработки и вовсе считаются у молодого поколения причиной уволиться «одним днем». Все это вызывает у людей старшего возраста закономерные вопросы: кто виноват и что делать?
Чем современная молодежь отличается от своих родителей
Фото - © сгененрировано ИИ
Система ценностей, приоритеты и ожидания от жизни у подростков и молодежи сейчас совершенно другие, чем были у их ровесников 30–40 лет назад. Как полагает Елена Чеботарева, профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ, в целом различия между поколениями «отцов и детей» можно описать так:
- Поколение Х (1965–1980 годов рождения): Трудолюбивое, прагматичное, ценящее баланс работы и жизни. Им нравятся сложные задачи, но если требуются чрезмерные усилия, они умеют останавливаться или отступать.
- Миллениалы (1981–1996): Считаются более амбициозными в профессиональном плане, чем их родители (Х). Ориентированы на карьеру, но их ожидания часто завышены. Для них очень важна самореализация.
- Зумеры (1997–2011): Ориентированы на оптимизацию деятельности, предприимчивы. Благодаря хорошему владению технологиями стремятся все делать быстрее и легче, скорее добиваясь результатов. Деньги для них являются хорошим (но не единственным) стимулом, а также универсальным измерителем успеха.
- Альфы (2012–2025): Воспринимают зумеров уже как недостаточно технологичных, слишком серьезных и слишком правильных, излишне зацикленных на поиске себя. Демонстрируют преобладание визуального мышления, стремление к интерактиву.
При этом не только в России, но и в других развитых странах среди молодых людей все популярнее становится тренд «трех НЕ»: «НЕ учиться, НЕ работать, НЕ повышать профессиональную квалификацию». Многие сознательно отказываются от любой деятельности, требующей самодисциплины, другие готовы прикладывать усилия только в том случае, если работа или учеба будут их действительно вдохновлять.
Почему зумеры не хотят работать, а альфы – учиться
Фото - © сгененрировано ИИ
Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Екатерина Бойкина полагает, что нежелание ставить перед собой сложные задачи может иметь несколько причин:
- Рост базового благосостояния. У большинства молодых людей уже есть крыша над головой (или реальная возможность снимать жилье), есть еда и доступ к технологиям – их базовые потребности удовлетворены. Им не обязательно соглашаться на любую работу, чтобы купить зимние ботинки или позволить себе новый смартфон.
- Усталость от гонки за достижениями. ЕГЭ, олимпиады, промежуточные экзамены, широчайший спектр предложений по участию во внеучебной жизни – все это уже с первых классов школы оказывает значительное давление. Вечный зов «будь лучше во всем» может приводить к усталости и отказу от гонки (еще задолго до ее финиша). Это так называемый «парадокс выбора», когда чрезмерное количество возможностей приводит к параличу принятия решений.
- Непредсказуемый результат усилий. Образование и карьера требуют значительных вложений времени и денег, а отдача не гарантирована. Очень часто от старших подростков и молодых взрослых также можно услышать и скептические оценки своих шансов на достойное трудоустройство даже при наличии высшего образования.
- Информационная перегрузка. Молодой человек постоянно наблюдает «успехи» других в сети и, как результат, начинает испытывать синдром самозванца и/или страх неудачи. Таким образом, в условиях высокой конкуренции проще отказаться от цели, чем рисковать провалом.
При этом далеко не всегда отказ от учебы значит отказ от самореализации. Молодое поколение эффективно использует современные возможности: короткие онлайн-тренинги, получение новых навыков и знаний на интенсивных курсах и т.д. Кроме того, существует масса профессий, не требующих образования вовсе, и для многих студентов приемлемой альтернативой учебе становится работа курьером или сборщиком заказов, трудоустройство в ПВЗ или кофейню, блогерство, ведение соцсетей и т.д.
Молодежи тоже важен успех, но понимают они его совсем иначе, чем старшие поколения, поясняет Елена Чеботарева: «Сейчас это далеко не только про карьеру, а про жизнь в целом, про качество жизни, которое измеряется не только уровнем должности и материальным благосостоянием».
Зумеры будут жить дольше миллениалов
Фото - © сгененрировано ИИ
Ряд социологов полагает, что стремление зумеров избегать стресса, их отказ от чрезмерных усилий в учебе и на работе позволят им прожить более долгую и здоровую жизнь. При выборе между личным комфортом и высокой зарплатой молодое поколение все чаще выбирает комфорт.
Кроме того, люди поколения Z больше внимания уделяют спорту, активностям на свежем воздухе, психологической гигиене (неслучайно в России вырос спрос на антидепрессанты: проблемы «с нервами» теперь не стигматизируются так, как раньше). В тренде также спокойные виды отдыха: многие зумеры с удовольствием проводят время за книжкой, вязанием или приготовлением необычных блюд.
Впрочем, в жизни «цифровых поколений» немало и негативных факторов, в первую очередь это зависимость от гаджетов и неумение развлечь себя без быстрого дофамина в виде скроллинга соцсетей или компьютерных игр. Многие также жалуются на «одиночество в сети», социальную изоляцию и нехватку личного взаимодействия со сверстниками.
Станут ли беспечные зумеры успешными?
Фото - © сгенерировано ИИ
Прогнозировать ближайшее будущее в стремительно меняющихся условиях молодежи приходится самостоятельно, так как предыдущие поколения просто не имеют опыта долгосрочного взаимодействия с миром цифровых технологий и нейросетей. «Ни ценности родителей, ни их стратегии не могут быть полезны современным людям в неизменном виде. Молодежь вынуждена быстро подстраиваться под этот мир, они ищут для этого свои способы», – считает Елена Чеботарева.
«Многие молодые люди строят индивидуальный маршрут образования на основе альтернативных возможностей. Современный молодой человек вполне разумно отказывается от престижной в долгосрочной перспективе „карьеры в банке”, но при этом упорно осваивает программирование на фрилансе и развивает свой онлайн-канал. Таким образом, цель у него есть, но она не вписывается в традиционный шаблон успеха», – поясняет Екатерина Бойкина.
«Можно предположить, что часть молодежи сохранит установки „жизни для себя”, но найдет способы монетизировать их (блогерство, наставничество, нишевые услуги или еще что-то, пока невыдуманное). Другая часть вернется к классическим карьерным траекториям, но с акцентом на баланс и осмысленность», – резюмирует психолог.