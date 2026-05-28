Тренд на «тихую жизнь»: почему молодежь отказывается от «успешного успеха»

Почему зумеры и представители поколения «альфа» все чаще выбирают отдых вместо достижений, отказываются вкладывать силы в учебу и карьеру и какие перспективы у такого отношения к жизни – разбираемся в материале РИАМО.

Среди поколений Z и «альфа» все большую популярность набирает тренд «жизни в релаксе» – и это выглядит как отказ от сверхценности «успешного успеха», к которому стремились миллениалы и представители поколения Х. В соцсетях родители школьников и студентов делятся наболевшим: «Сын не делает уроки, говорит, что ему это не нужно», «Бросил универ и пошел работать курьером», «Вместо подготовки к ЕГЭ окончила курсы по маникюру, поступать не планирует». Работодатели в свою очередь отмечают, что среди зумеров довольно мало людей, нацеленных на карьеру и упорный труд, а переработки и вовсе считаются у молодого поколения причиной уволиться «одним днем». Все это вызывает у людей старшего возраста закономерные вопросы: кто виноват и что делать?

Чем современная молодежь отличается от своих родителей

Система ценностей, приоритеты и ожидания от жизни у подростков и молодежи сейчас совершенно другие, чем были у их ровесников 30–40 лет назад. Как полагает Елена Чеботарева, профессор кафедры детской и семейной психотерапии факультета консультативной и клинической психологии МГППУ, в целом различия между поколениями «отцов и детей» можно описать так:

Поколение Х (1965–1980 годов рождения): Трудолюбивое, прагматичное, ценящее баланс работы и жизни. Им нравятся сложные задачи, но если требуются чрезмерные усилия, они умеют останавливаться или отступать.

Миллениалы (1981–1996): Считаются более амбициозными в профессиональном плане, чем их родители (Х). Ориентированы на карьеру, но их ожидания часто завышены. Для них очень важна самореализация.

Зумеры (1997–2011): Ориентированы на оптимизацию деятельности, предприимчивы. Благодаря хорошему владению технологиями стремятся все делать быстрее и легче, скорее добиваясь результатов. Деньги для них являются хорошим (но не единственным) стимулом, а также универсальным измерителем успеха.

Альфы (2012–2025): Воспринимают зумеров уже как недостаточно технологичных, слишком серьезных и слишком правильных, излишне зацикленных на поиске себя. Демонстрируют преобладание визуального мышления, стремление к интерактиву.

При этом не только в России, но и в других развитых странах среди молодых людей все популярнее становится тренд «трех НЕ»: «НЕ учиться, НЕ работать, НЕ повышать профессиональную квалификацию». Многие сознательно отказываются от любой деятельности, требующей самодисциплины, другие готовы прикладывать усилия только в том случае, если работа или учеба будут их действительно вдохновлять.

Почему зумеры не хотят работать, а альфы – учиться

Доцент кафедры юридической психологии и права факультета юридической психологии МГППУ Екатерина Бойкина полагает, что нежелание ставить перед собой сложные задачи может иметь несколько причин:

Рост базового благосостояния. У большинства молодых людей уже есть крыша над головой (или реальная возможность снимать жилье), есть еда и доступ к технологиям – их базовые потребности удовлетворены. Им не обязательно соглашаться на любую работу, чтобы купить зимние ботинки или позволить себе новый смартфон. Усталость от гонки за достижениями. ЕГЭ, олимпиады, промежуточные экзамены, широчайший спектр предложений по участию во внеучебной жизни – все это уже с первых классов школы оказывает значительное давление. Вечный зов «будь лучше во всем» может приводить к усталости и отказу от гонки (еще задолго до ее финиша). Это так называемый «парадокс выбора», когда чрезмерное количество возможностей приводит к параличу принятия решений. Непредсказуемый результат усилий. Образование и карьера требуют значительных вложений времени и денег, а отдача не гарантирована. Очень часто от старших подростков и молодых взрослых также можно услышать и скептические оценки своих шансов на достойное трудоустройство даже при наличии высшего образования. Информационная перегрузка. Молодой человек постоянно наблюдает «успехи» других в сети и, как результат, начинает испытывать синдром самозванца и/или страх неудачи. Таким образом, в условиях высокой конкуренции проще отказаться от цели, чем рисковать провалом.

При этом далеко не всегда отказ от учебы значит отказ от самореализации. Молодое поколение эффективно использует современные возможности: короткие онлайн-тренинги, получение новых навыков и знаний на интенсивных курсах и т.д. Кроме того, существует масса профессий, не требующих образования вовсе, и для многих студентов приемлемой альтернативой учебе становится работа курьером или сборщиком заказов, трудоустройство в ПВЗ или кофейню, блогерство, ведение соцсетей и т.д.

Молодежи тоже важен успех, но понимают они его совсем иначе, чем старшие поколения, поясняет Елена Чеботарева: «Сейчас это далеко не только про карьеру, а про жизнь в целом, про качество жизни, которое измеряется не только уровнем должности и материальным благосостоянием».

Зумеры будут жить дольше миллениалов

Ряд социологов полагает, что стремление зумеров избегать стресса, их отказ от чрезмерных усилий в учебе и на работе позволят им прожить более долгую и здоровую жизнь. При выборе между личным комфортом и высокой зарплатой молодое поколение все чаще выбирает комфорт.

Кроме того, люди поколения Z больше внимания уделяют спорту, активностям на свежем воздухе, психологической гигиене (неслучайно в России вырос спрос на антидепрессанты: проблемы «с нервами» теперь не стигматизируются так, как раньше). В тренде также спокойные виды отдыха: многие зумеры с удовольствием проводят время за книжкой, вязанием или приготовлением необычных блюд.

Впрочем, в жизни «цифровых поколений» немало и негативных факторов, в первую очередь это зависимость от гаджетов и неумение развлечь себя без быстрого дофамина в виде скроллинга соцсетей или компьютерных игр. Многие также жалуются на «одиночество в сети», социальную изоляцию и нехватку личного взаимодействия со сверстниками.

Станут ли беспечные зумеры успешными?

Прогнозировать ближайшее будущее в стремительно меняющихся условиях молодежи приходится самостоятельно, так как предыдущие поколения просто не имеют опыта долгосрочного взаимодействия с миром цифровых технологий и нейросетей. «Ни ценности родителей, ни их стратегии не могут быть полезны современным людям в неизменном виде. Молодежь вынуждена быстро подстраиваться под этот мир, они ищут для этого свои способы», – считает Елена Чеботарева.

«Многие молодые люди строят индивидуальный маршрут образования на основе альтернативных возможностей. Современный молодой человек вполне разумно отказывается от престижной в долгосрочной перспективе „карьеры в банке”, но при этом упорно осваивает программирование на фрилансе и развивает свой онлайн-канал. Таким образом, цель у него есть, но она не вписывается в традиционный шаблон успеха», – поясняет Екатерина Бойкина.

«Можно предположить, что часть молодежи сохранит установки „жизни для себя”, но найдет способы монетизировать их (блогерство, наставничество, нишевые услуги или еще что-то, пока невыдуманное). Другая часть вернется к классическим карьерным траекториям, но с акцентом на баланс и осмысленность», – резюмирует психолог.