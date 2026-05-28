В Королеве завершают строительство поликлиники на 1000 посещений

Строительство новой поликлиники на улице Циолковского в Королеве вышло на завершающую стадию, готовность объекта превышает 90%. Медучреждение рассчитано на 1000 посещений в смену и откроется в III квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Пятиэтажное здание с подземным этажом площадью почти 18 тыс. кв. м сможет принимать 600 взрослых пациентов, 300 детей и еще 100 человек в травмпункте за смену. Для взрослых и детей предусмотрены отдельные входы. Рядом оборудуют открытые парковки, а само здание адаптируют для маломобильных посетителей.

«На площадке задействовано 85 рабочих и 2 единицы техники. Ведется чистовая подготовка внутренних помещений, сборка и расстановка мебели и оборудования, пусконаладка инженерных сетей. Идет поставка технологического оборудования», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

В поликлинике разместят центр здоровья и центр амбулаторной онкологической помощи, дневные стационары на 45 взрослых и 20 детских коек, а также травмпункт. Учреждение оснастят КТ, МРТ, маммографом, флюорографом, рентген- и УЗИ-аппаратами. Планируется, что здесь будут работать около 150 медиков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что в регионе реализуется важная программа по строительству поликлиник. Одна из них в Котельниках на 400 посещений в смену откроется в начале июня.

«Поликлиника в Котельниках на 400 посещений в смену почти готова. Я очень надеюсь, что в июне мы запустимся. Важно, чтобы оборудование работало, ну и, конечно, были врачи — и общей практики, и узкие специалисты. Наша задача — создать для них все условия, в том числе позаботиться о тех, кого мы приглашаем из других регионов: из Астрахани, Башкирии, Кемерово, как здесь. У нас достаточно продолжительное время действует программа социальной ипотеки для врачей, компенсация аренды жилья и другие меры поддержки», — рассказал глава региона.