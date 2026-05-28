Ненавистник татуировок: клиент кофеен в Тольятти изводит бариста лазером

Клиент светил лазером в глаза бариста и устроил скандал из-за внешнего вида сотрудников в сети кофеен в Тольятти Самарской области.

Владелец сети Артем (имя изменено) рассказал, что мужчина периодически посещает точки и в знак протеста из-за «нестандартного» вида бариста светит лазерной указкой им в глаза.

Пожилой мужчина на всю кофейню возмущался внешним видом одной из сотрудниц, своим криком распугивая других посетителей.

«У нас такого не было. Если человек сидел в тюрьме, то он закрывал это (татуировки — ред.), чтобы не было видно. А у нас всю себя изрисуют <…> Мне противно смотреть!» — говорит клиент администратору заведению.

В разговор вмешался Артем и заявил клиенту, что руководству решать, кого нанимать на работу. Главное, чтобы у человека были чистые руки, пройденные анализы и действующая медкнижка. Отношение к «зековским» татуировкам зависит исключительно от воспитания и окружения клиента и не имеет никакого отношения к сотрудницам заведения.

