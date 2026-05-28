В Подмосковье утвердили нормы покоса травы во дворах

Коммунальные службы Московской области контролируют высоту травы на придомовых и общественных территориях и проводят регулярный покос в течение сезона активного роста, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В регионе действуют рекомендации по содержанию газонов во дворах. Высота травы на придомовых и общественных территориях не должна превышать 20 см. Вдоль внутридворовых проездов допустимый показатель выше — до 50 см. При этом ширина полосы покоса от твердого покрытия должна составлять не менее 1,5 м. Такие требования направлены на поддержание порядка и безопасности.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.