Подмосковное УФАС возбудило дело против ООО «Омега»

Московское областное УФАС возбудило дело в отношении ООО «Омега» по обращению ООО «Дантерм» о возможном нарушении закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

В антимонопольный орган поступила жалоба от ООО «Дантерм» на действия ООО «Омега». Заявитель указал на признаки недобросовестного приобретения и использования исключительного права на товарный знак, а также на создание смешения с деятельностью компании путем копирования внешнего вида товаров.

По итогам проверки Московское областное УФАС возбудило дело по признакам нарушения части 1 статьи 14.4 и пункта 2 статьи 14.6 Закона о защите конкуренции.

Если вина ООО «Омега» будет установлена, компании грозит административный штраф по статье 14.33 КоАП РФ.

