Мособлдума приняла законопроект о штрафах за продажу бензина и топлива детям

Мособлдума в ходе 137-го заседания приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов за продажу бензина и топлива детям, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Председатель Мособлдумы, секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов сообщил, размеры штрафов могут составить: 5 тысяч рублей на граждан, 50 тысяч рублей на должностных лиц и 100 тысяч рублей для юридических лиц.

«По предложению „Единой России“ Московская областная Дума уже приняла закон об ограничении продажи несовершеннолетним горюче-смазочных материалов. Он вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Теперь же мы рассматриваем вопрос о введении ответственности», — пояснил Игорь Брынцалов.

Инициатива об ограничении продажи топлива несовершеннолетним была ранее озвучена на круглом столе фракции «Единая Россия» в Мособлдуме. Тогда обсуждался вопрос существенного увеличения количества ДТП с участием детей за рулем спортивной мототехники, в том числе и со смертельными случаями.

«Питбайки продаются как спортинвентарь. У них нет фар, габаритов, поворотников — для дорог общего пользования они не приспособлены. Но при этом продажи этой техники растут, она стала легкодоступной для детей. Наша главная задача — защитить их жизнь и здоровье», — подчеркнул спикер Мособлдумы.

При этом в законе исключение сделано для подростков, имеющих официальное право управления мопедами или легкими мотоциклами, при предъявлении водительского удостоверения. Продавец на АЗС будет обязан проверять документы, а в случае сомнений в возрасте покупателя — отказывать в отпуске топлива.